 "Кернел" Веревского сохраняет планы по продаже последнего актива в России

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нескольких потенциальных покупателей есть интерес, если мы получим удовлетворительную цену, мы серьезно рассмотрим выход с российского рынка", – цитируется в сообщении президент компании Андрей Веревский.

Как сообщалось, о планах агрохолдинга "Кернел" продать свой последний российский актив – 50% в зерновом терминале "Тамань" – стало известно еще в начале 2017 года.

Напомним, в 2012 году "Кернел" и Glencore приобрели 100% акций в глубоководном зерновом терминале в порту Тамань у группы EFKO. Стоимость сделки составила $265 млн. "Кернел" получил 50% доли в этом терминале.

Тамань включает элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. Мощность по перевалке составляет 3,6 млн тонн зерна в год.

В 2018 году "Кернел" передал свою квоту на перегрузку 1,8 млн тонн зерновых третьему лицу и получил за это $7,8 млн.

В 2016 году "Кернел" продал 2 маслоэкстракционных завода на юге России за 800 млн рублей (около $12 млн).

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"Кернел" завершил 2018 финансовый год (июль-2017 - июнь-2018) с чистой прибылью в $55,95 млн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% – до $2,4 млрд, EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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