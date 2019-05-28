 Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control). 20 рамок придется на аэропорт им. Шопена, 5 - на Модлин.

Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.

"Просто откройте документ, поместите его с фотографией в сторону считывателя и затем, удерживая его, проведите сканирование. Тогда, если весь процесс пройдет положительно, дверь откроется", - пояснил представитель пресс-службы аэропорта им. Шопена Петр Рудзки.

Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа. Кроме того, рамки ABC будут подключены к базам данных, которыми управляет пограничная служба, что в свою очередь позволит определить, не представляет ли путешественник угрозу внутренней безопасности и общественному порядку. Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.

Автоматизированная система пограничного контроля уже используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию. В Польше это будет новое решение, которое позволит больше автоматизировать процесс регистрации в аэропортах, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и комфорта для путешественников.

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