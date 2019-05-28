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 Газ для населения на Киевщине подорожает из-за повышения "Нафтогазом" оптовой цены

Для жителей Киевской области в мае цена газа составляет 8,23 грн за кубометр, но уже в июне она будет повышена до 8,61 грн. за куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Киевоблгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с мая 2019 года для каждого региона установлены различные цены на газ для населения. Причиной таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены государственного монопольного поставщика.

В частности, изменилась оптовая цена газа от НАК "Нафтогаз Украины", а также для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на транспортировку газа. Именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения.

Так, в дополнительных соглашениях, которые НАК "Нафтогаз Украины" направил в адрес ООО "Киевоблгаз Сбыт" как поставщика со специальными обязанностями, указана оптовая цена газа для нужд населения с 1 мая 2019 года 8 236,97 грн за тыс. куб. м, а с 1 июня – 8 617,04 грн за тыс. куб. м.

"Ежемесячные колебания цены могут привести к значительным расхождениям в суммах, начисленных потребителям к оплате за газ. Это приведет к путанице между фактическим потреблением и расчетными начислениями. Поэтому сейчас особо важно вовремя с 1 по 5 число каждого месяца передавать показания счетчика", – подчеркнул директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

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Напомним, ООО "Киевоблгаз Сбыт" поставляет природный газ 860 тыс. бытовых потребителей, 600 бюджетным учреждениям и 160 религиозным организациям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129345
 
 
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