 Китайская Skywell планирует запустить производство электробусов в Украине

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, электробусы Skywell китайского производства уже курсируют в разных городах Украины. Так, в декабре прошлого года, в Житомире, в тестовом режиме курсировал электробус Skywell. Также электробусы проходили тестовую эксплуатацию в Виннице. В Киеве ООО "Транс-Сити" взяло в аренду экологический общественный транспорт, и электробус Skywell курсирует по полноценному маршруту.

Накануне в Украину прибыли специалисты по развитию технологий производства электробусов.

"Компания является партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co по разработке и внедрению процессов производства и подбора комплектующих. Имели долгую и насыщенную беседу", - отметили в украинском представительстве Skywell.

Во время встречи с китайскими специалистами обсуждалась возможность и технология организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине.

"Поэтому таки будем производить электробусы Skywell в Украине," - говорится в сообщении Skywell.

В украинском представительстве компании Skywell пока конкретики нет, ведутся переговоры с разными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы. В компании также уточнили, что это путь на 9-12 месяцев.

"Китайская сторона настроена позитивно и решительно и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине", - уточнили в Skywell Украина.

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