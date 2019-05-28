 Alibaba готовит размещение акций в Гонконге на $20 миллиардов, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

По данным трех источников, гигант электронной коммерции работает с финансовыми консультантами и собирается подать заявку конфиденциально в Гонконге уже во второй половине 2019 года.

Источники отметили, что многие детали остаются неясными, включая окончательный планируемый размер размещения.

Один из собеседников агентства, непосредственно знакомый с ситуацией, уточнил, что сумма, скорее всего, составит от $10 до $15 млрд.

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Если Alibaba продаст акции на $20 млрд, дополнительное размещение может стать шестым по величине в истории, по данным Refinitiv.

Дополнительное размещение, которое станет крупнейшим в мире за последние семь лет, позволит Alibaba получить финансирование, чтобы продолжить инвестировать в технологии, что является приоритетом для Китая на фоне замедления экономики и торгового противостояния с США.

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