[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.16 29.13
 Финансы, IT
  258  0
Все про:биржа (180) Гонконг (21) Alibaba (55)

 Alibaba готовит размещение акций в Гонконге на $20 миллиардов, – Reuters

Интернет-гигант Alibaba рассматривает возможность привлечения до $20 млрд через листинг в Гонконге после рекордного IPO на $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

По данным трех источников, гигант электронной коммерции работает с финансовыми консультантами и собирается подать заявку конфиденциально в Гонконге уже во второй половине 2019 года.

Источники отметили, что многие детали остаются неясными, включая окончательный планируемый размер размещения.

Один из собеседников агентства, непосредственно знакомый с ситуацией, уточнил, что сумма, скорее всего, составит от $10 до $15 млрд.

Читайте также: Alibaba назвала преемника Джека Ма на посту главы компании

Если Alibaba продаст акции на $20 млрд, дополнительное размещение может стать шестым по величине в истории, по данным Refinitiv.

Дополнительное размещение, которое станет крупнейшим в мире за последние семь лет, позволит Alibaba получить финансирование, чтобы продолжить инвестировать в технологии, что является приоритетом для Китая на фоне замедления экономики и торгового противостояния с США.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129340
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыAlibaba готовит размещение акций в Гонконге на $20 миллиардов, – Reuters
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Волкер Курт ВР выборы Данилюк Александр Зеленский Киев Россия Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх