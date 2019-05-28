 Нацкомиссия по ценным бумагам запустит Систему финансовой отчетности с 18 июня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НКЦБФР, передает БизнесЦензор.

На 18 июня запланирован запуск соответствующего программного комплекса и специализированного сайта, на котором будет размещена базовая информация для пользователей СФО.

"Это еще один шаг к внедрению в Украине международных стандартов. Основными преимуществами СФО является возможность доступа всех заинтересованных пользователей к унифицированной, достоверной и качественной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам", – рассказал член НКЦБФР Александр Панченко.

Регулятор отмечает, что благодаря СФО компании будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "Единого окна" – в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка: НКЦБФР, НБУ, Минфин, Нацкомфинуслуг.

НКЦБФР напоминает, что согласно закону от июля 2018 года "О внесении изменений в порядок финансовой отчетности" отчитываться по МСФО в стандарте XBRL с 2020 года обязаны предприятия, представляющие общественный интерес; ПАО; предприятия, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых госзначения и предприятия, самостоятельно определившие целесообразность применения МСФО.

Разработку и внедрение программного обеспечения для СФО осуществляет специализированная компания VIZOR (Ирландия) в рамках технической поддержки Агентства США по международной торговле USAID.

XBRL (англ. EXtensible Business Reporting Language) – открытый стандарт обмена бизнес-информацией. В настоящее время XBRL официально рекомендован к использованию и поддерживается Советом по МСФО для электронного составления отчетности по стандартам МСФО.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram