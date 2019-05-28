 Российские компании подали заявки на поставки угля в Украину, – Минэнерго РФ

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Яновского, ведомство получило очень много заявок, при этом объемы угля, предлагаемые для экспорта в Украину по заявкам, в разы превышают текущие поставки.

"Те, кто хотел, – все подали. Все желающие, там очень много… Кратно больше того, что было", – отметил российский чиновник, отвечая на вопрос об объемах заявляемых поставок.

Как сообщалось, в апреле правительство РФ приняло решение, что с 1 июля 2019 года все поставки угля в Украину будут вестись только при получении в Минпромторге отдельных специальных разрешений.

В список товаров, ввоз которых на Украину будет осуществляться только с разрешения Минпромторга РФ, включены каменный уголь, а также брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля (код ТН ВЭД 2701), бурый уголь (код 2702), кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, ретортный уголь (код 2704 00).

По данным украинской Государственной службы статистики, в 2018 году страна импортировала из России 15 млн тонн угля на $1,8 млрд.

Россия, крупнейший поставщик угля в Украину, в 2018 году обеспечила 70% его импорта в страну. Так, импорт антрацита из РФ составил 3,6 млн тонн (доля в общем импорте угля данной марки – 93,6%) на $387,3 млн, битуминозного (каменного) угля, в том числе коксующего – 11,3 млн тонн (66,1%) на $1,4 млрд. Импорт другого угля из РФ составил 20,8 тыс. тонн (6,3%) на $2,4 млн.

Всего в прошлом году Украина импортировала 21,4 млн тонн каменного угля и антрацита (код ТН ВЭД 2701), что на 8% выше уровня 2017 года.

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