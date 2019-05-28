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 USAID запустил на Востоке Украины два проекта стоимостью $120 миллионов

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в восточных регионах Украины два проекта в сфере развития экономики и самоуправления общей стоимостью около $120 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мариупольского горсовета, передает БизнесЦензор.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко встретился с заместителем председателя Агентства США по международному развитию (USAID), бюро Европы и Евразии Марго Эллис. В рамках рабочего визита стороны обсудили результаты реализации совместных проектов и реальные изменения.

Бойченко отметил, что одним из факторов успешного развития города стало эффективное управление бюджетом города. Это подтверждается и оценкой международных партнеров. Так, Международная финансовая корпорация (IFC) дает высокую оценку процессам бюджетирования в Мариуполе.

"Мы увеличили бюджет развития. Разработали эффективную стратегию защиты финансовых ресурсов и их управления. В основу лег принцип 60% на 40%. Где 60% - это операционная часть, а 40% - инвестиционная. Так, в прошлом году реализовали проектов общей стоимостью более $40 млн", - отметил Бойченко.

В свою очередь Эллис рассказала о планах USAID в развитии восточных регионов Украины.

"Мы запустили два проекта на Востоке Украины общей стоимостью около $120 млн. В ходе их реализации Мариуполь также получит свою выгоду. Программы работают в сфере развития экономики и самоуправления. Надеемся, что и сами жители будут участвовать в управлении городами", - подчеркнула Эллис.

Заместитель председателя Агентства США по международному развитию (USAID) подчеркнула важность общего видения развития региона.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129325
 
 
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