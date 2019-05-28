 Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем СНБО

Как передает БизнесЦензор, соответствующий у №327/2019 от 28 мая обнародован на сайте главы государства.

В последнее время Данилюк был одним из спикеров команды Зеленского.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов в июне 2018 года после конфликта главы Минфина с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года, до этого с сентября 2015 года он работал на должности заместителя главы Администрации президента, с июля 2014 года был представителем президента в Кабмине.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при президенте Викторе Януковиче. Ранее работал в компании "McKinsey&Company".

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