[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.16 29.13
 Власть
  225  0
Все про:Зеленский (54) назначение (307) СНБО (138) Данилюк Александр (457)

 Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий у №327/2019 от 28 мая обнародован на сайте главы государства.

В последнее время Данилюк был одним из спикеров команды Зеленского.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов в июне 2018 года после конфликта главы Минфина с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года, до этого с сентября 2015 года он работал на должности заместителя главы Администрации президента, с июля 2014 года был представителем президента в Кабмине.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при президенте Викторе Януковиче. Ранее работал в компании "McKinsey&Company".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129324
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем СНБО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Азовское море ВР выборы Зеленский моряки назначение Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх