 "Приватбанк" отсудил с начала года 1 миллиард долга по лизинговым договорам

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решения судов, передает БизнесЦензор.

Согласно судебному реестру, должниками по указанным договорам являются ООО "Компания-Простир" (332 млн грн), ООО "Люкс Инвестмент" (141 млн грн), ООО "ЮБК Плюс" (139 млн грн), ООО "Кан трейд инновация" (122 млн грн), ООО "Барсервис" (108 млн грн), ООО "Канатар Трейд" (73 млн грн), ООО "Алькор Маркет" (51 млн грн), ООО "Прион Корпорейшн" (26 млн грн), ООО "Оушен Финанс" (20 млн грн).

Согласно договорам финансового лизинга, "Приватбанк" как собственник имущества (лизингодатель) передавал это имущество для компаний-лизингополучателей в платное владение и пользование, а после уплаты всей суммы лизинговых платежей указанное имущество должно было перейти в собственность лизингополучателя.

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При этом суды отклонили ряд исков компаний-лизингополучателей, которые просили признать недействительными или ничтожными договоры финансового лизинга, заключенные с "Приватбанком".

Речь идет в том числе об исках ООО "Оушен Финанс" (стоимость имущества – 484 млн грн), ООО "Бонпассаж Групп" (стоимость имущества – 460 млн грн), ООО "Кан Трейд Инновация" (470 млн грн), ООО "Комершал ЛТД" (355 млн грн), ООО "Корпорация Таунсенд" (290 млн грн), ООО "Барсервис" (57 млн ​​грн).

Напомним, летом 2017 года "Приватбанк" приводил данные, что объем его лизингового портфеля составлял 14,7 млрд грн, количество должников – 41.

Осенью 2018 года в "Приватбанке" заявляли, что ему ничего не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали на 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

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