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 В госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов"

Уже почти 740 млн грн "теплых кредитов" из предусмотренных 1,1 млрд грн привлечены семьями на энергоэффективные меры в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Учитывая такой высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, другие – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе.

Госэнергоэффективности благодарит за успешно завершенную работу по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования:

  • "Приватбанк" - за участие ОСМД в программе;
  • "Ощадбанк" и "Укргазбанк" - относительно частных домохозяйств.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в такие банки:

  • для ОСМД - "Укргазбанк" и "Ощадбанк";
  • для физических лиц - "Укрэксимбанк".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129311
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВ госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов"
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