 Власти Киева планируют масштабный ремонт мусоросжигательного завода "Энергия"

Об этом сообщил вице-премьер министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в ходе представления плана модернизации завода международным финансовым организациям, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Необходимо говорить о масштабном капитальном ремонте и модернизации фильтров, которые будут обеспечивать температурные режимы в 1200 градусов, гарантирующий достижение как экологических стандартов, так и производства 30 тыс. тонн горячей воды ежегодно. Сейчас совместно с КГГА мы готовим технико-экономическое обоснование для реализации проекта, который должен стать инвестиционно привлекательным и экологически совершенным", – отметил Зубко.

В свою очередь замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что основные инфраструктурные объекты столицы строились 30-50 лет назад и нуждаются в модернизации.

"Мы разработали план-график выполнения работ: на внедрение системы химической очистки, например, необходимо около 2-х лет. Более долгосрочным является модернизация производственного оборудования: электрофильтров, котлов, бункеров и тому подобное. Ориентировочная потребность в средствах для выполнения этих работ – около 30 млн евро", – сказал Пантелеев.

"Энергия" – единственный в Украине действующий мусороперерабатывающий завод. Он принимает и перерабатывает около 25% от общего количества отходов Киева. Завод не только осуществляет утилизацию мусора, но и за счет полученной от сжигания тепловой энергии обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома на Позняках", – напомнил замглавы КГГА.

Пантелеев напомнил, что в мае 2018 года завершено 17-летнее соглашение между Киевской городской государственной администрацией и ПАО "Киевэнерго", после чего в непосредственное управление города были возвращены 2,7 тыс. км тепловых сетей, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, котельные, станции теплоснабжения, тепловые пункты, а также мусоросжигательный завод "Энергия".

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