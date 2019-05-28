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 Дизайн наружного освещения в жилых кварталах должен сочетаться с архитектурой, – Минрегион

Новые государственные строительные нормы "Естественное и искусственное освещение" содержат ряд обновленных норм по организации уличного освещения в населенных пунктах. В частности, в жилых кварталах необходимо учитывать, что приборы внешнего освещения должны эстетично сочетаться с пространственной структурой и исторической застройкой. Это касается формы и пропорций светильников, кронштейнов и опор, высоты установки освещения.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Государственные строительные нормы "Естественное и искусственное освещение" действуют с 1 марта 2019 года.

В новых ГСН также подробно и с расчетами прописано необходимое освещение придомовых территорий. Установлено, что над каждым входом в здание или рядом с ним обязательно должны устанавливаться светильники, которые обеспечивают средний уровень освещенности, согласно установленным нормам (основной вход, запасной, технический входы, пешеходные дорожки перед входом).

Для детских садов и школ - освещение спортплощадок, площадок для игр и отдыха, проездов и подходов к зданиям и площадок.

Есть также нормы средней освещенности открытых территорий рынков, перед выставочными комплексами, супер- и гипермаркетами. Прописаны нормы средней освещенности после закрытия этих заведений и минимальные нормы освещенности. Отмечено, что в проектах наружного освещения улиц необходимо прописывать освещение подъездов к противопожарным источникам воды, если они расположены на неосвещенных участках улиц или проездов.

Нормы этих ГСН распространяются на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и тому подобное.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129302
 
 
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