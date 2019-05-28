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 Первый украинский банк выпустил облигации по стандартам ЕС

АО "Таскомбанк" выпустил облигации на 200 млн грн, которые стали первой эмиссией корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.

Облигации серий G и H были выпущены объемом по 100 млн грн каждая серия, срок оборота которых 5 и 10 лет соответственно, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу банка.

По облигациям предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа).

Номинальная ставка на первый год оборота облигаций установлена в размере 18% годовых с ежегодным пересмотром на уровне не менее 1/2 учетной ставки НБУ.

"Это знаковое для рынка событие. Мы несколько месяцев работали с эмитентом в тесном взаимодействии для оформления выпуска в соответствии со строгими европейскими стандартами. Проспект облигаций дает потенциальному инвестору, даже без специализированной квалификации, достаточное представление о деталях эмиссии, чтобы принять самостоятельное и, особенно важно, обоснованное решение. Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине более прозрачным, а значит более безопасным для инвестора", – отметил член НКЦБФР Максим Либанов.

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Как сообщалось, в апреле Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию облигаций АО "Таскомбанк" по правилам, адаптированным к стандартам ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" в январе 2018 года.

Среди прочего, законом усовершенствован порядок эмиссии ценных бумаг, системы раскрытия информации на фондовом рынке, корпоративного управление в акционерных обществах, упорядочена деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке. Также урегулирован вопрос об эмиссии ценных бумаг международными финансовыми организациями на территории Украины с учетом закона "О санкциях".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129299
 
 
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