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 "Приватбанк" выставил на продажу сеть нефтебаз за 120 миллионов

"Приватбанк" продает через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") 34 нефтебазы в семи областях общей стартовой стоимостью 120,54 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации в "СЕТАМ", первый аукцион назначен на 31 мая и на нем будут предложены 24 нефтебазы в пяти областях.

На продажу, в частности, выставлены четыре отдельно стоящие нефтебазы в Запорожской области по начальной цене 10,89 млн грн, семь нефтебаз – в Кировоградской (35,66 млн грн), 10 – в Сумской области (18,29 млн грн), двух – в Хмельницкой (23 млн грн) и одной – в Харьковской области (2,45 млн грн).

Помимо того, на 7 июня намечена реализация девяти нефтебаз в Житомирской области (25,693 млн грн) и одной – в Броварах Киевской области (4,56 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,7 млрд грн) занимал первое место среди 77 действующих в стране банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129297
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Приватбанк" выставил на продажу сеть нефтебаз за 120 миллионов
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