 Жителей Львовщины предупредили о подорожании газа из-за повышения оптовой цены

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз сбыт", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с мая текущего года бытовые потребители газа в зависимости от региона платят разную цену за потребленный газ. Такие изменения произошли из-за введения новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены НАК "Нафтогаз Украины. При этом тариф ООО "Львовгаз сбыт" остался неизменным и составляет не более 2,5% от конечной стоимости газа.

Нововведения вызваны решением НКРЭКУ ввести для АО "Укртрансгаз" фиксированные тарифы на услуги транспортировки природного газа. До этого тарифы транспортировки магистральными газопроводами, которые входят в структуру цены газа, отличались для разных областей.

"Именно это и позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. Но теперь транспортировщики будут получать за свои услуги фиксированную плату – так называемый "тариф для точки выхода с физическим расположением к прямым потребителей", то есть своеобразную абонплату за доставку газа магистральными газопроводами. И этот тариф составляет 19 коп. с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа", – пояснили в компании.

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Кроме того, конечная цена для населения будет меняться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены газа государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины" с учетом его торговой наценки. В частности, в мае цена газа для региональных поставщиков от НАКа для бытовых нужд составляет 7 188 грн за тысячу кубометров (с НДС), а с 1 июня вырастет до 7 558,80 грн за тыс. куб м (с НДС).

"Учитывая все изменения указанных составляющих, цена на газ для жителей Львовщины с 1 мая составляет 8 406,05 грн за тыс. куб. м, а в июне составит 8 786,12 грн за тыс. куб. м. Мы предполагаем, что все эти изменения составляющих цены на газ возможно не совсем просто понять, поэтому для удобства каждый наш клиент получает информацию обо всех составляющих цены на газ в своих счетах за потребленное голубое топливо. Кроме того, хочу напомнить, что распечатать счет можно собственноручно в своем "Личном кабинете" на сайте 104.ua.", – говорит начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз сбыт" Ольга Чабан.

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