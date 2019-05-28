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 Социальная политика
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Все про:беременность (1) Министерство социальной политики (305)

 Размер пособия по беременности и родам вырос за год на 26%

Размер среднедневного пособия по беременности и родам в январе-апреле 2019 года вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, передает БизнесЦензор.

По данным Фонда, продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней в этом случае средняя сумма помощи от Фонда составляет 30,9 тыс. грн.

В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 года Фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд грн.

Напомним, пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129289
 
 
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