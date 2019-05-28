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 Украина, Литва и Беларусь договорились запустить новый контейнерный поезд

Руководители железных дорог Украины, Белоруссии, Литвы и компаний Containerships и Intermodal Container Service подписали соглашение относительно организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва – Беларусь – Украина и обратно.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци". передает БизнесЦензор.

Перевозчики и операторы определили базовый маршрут поезда: Клайпеда/Драугисте – Кяна – Словечно – Бровары/Одесса-Порт и обратно. В его составе будут транспортироваться крупнотоннажные контейнеры. От станции формирования до станции отправления поезд будет курсировать без переработки.

Поезда будут курсировать еженедельно в обоих направлениях (пара поездов) в сообщении Клайпеда-Киев/Одесса и обратно. На первом этапе контейнерный поезд будет курсировать назначением на станцию Бровары.

По словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, перевозка грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов имеет ряд преимуществ. Это существенно удешевляет стоимость перевозок, позволяет сократить срок доставки, уменьшает эксплуатационные расходы.

"Containerships train – это 21 контейнерный поезд, который будет курсировать по территории Украины, и 18, который будет осуществлять перевозки на регулярной основе", – отметил Кравцов.

Участники проекта согласовали технологию организации контейнерного поезда Containerships Train, обсудили тарифные условия на перевозку контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships Train и определили обязательства операторов поезда: ООО "Containerships", ЗАО "Intermodal Container Service".

Как сообщалось ранее, в этом году "Укрзализныця" уже запустила 3 новых контейнерных поезда, 2 из которых – международные. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129286
 
 
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