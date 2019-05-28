 Минэкономразвития подписало договор на строительство павильона Украины на "Экспо-2020"

Церемония подписания состоялась при участии первого вице-премьер-министра - министра экономики и торговли Степана Кубива, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Компания ASGC Construction LLC победила в торгах на закупку работ по строительству национального павильона Украины в рамках подготовки и обеспечения участия Украины во Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в системе электронных закупок Prozorro.

"Подписание договора с компанией-подрядчиком – очень важный этап в подготовке к выставке, поскольку Украина впервые строит собственный павильон", – отметил Кубив.

По условиям тендер, ASGC Construction LLC должна построить украинский павильон под чистовую отделку вместе с подводкой всех необходимых коммуникаций (электро-, водоснабжения и т.д.), а также обустроить прилегающую территорию в соответствии с требованиями Организационного комитета "ЭКСПО-2020".

Как сообщалось, ASGC Construction LLC победила на открытых торгах в системе электронных публичных закупок в ProZorro на строительство украинского павильона на Всемирной выставке "ЭКСПО 2020" в Дубае.

По данным в ProZorro, всего в тендере принимали участие пять компаний, при этом три самых дешевых предложения были отклонены Минэкономразвития.

Так, OP3 Design (L.L.C) предлагало выполнить работы за $4,495 млн, NUSSLI Adunic AG – за $4,5 млн, ООО "Неодим Запад" – за $5,09 млн. В итоге победителем была признана ASGC Construction LLs с предложением $5,1 млн. Еще одна еомпания – ООО "Алиас Инвест Групп" – предлагала выполнить работы за $5,4 млн и стала единственным участником тендера, не снижавшем цену в ходе торгов.

Как отмечают в Минэкономразвития, ASGC Construction LLC является одной из крупнейших строительных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​входит в вертикально-интегрированную группу компаний ASGC (Al Shafar General Contracting), которая была основана в 1989 году.

Наиболее масштабными проектами ASGC Construction LLC является тематический павильон "Sustainability" в рамках Всемирной выставки "ЭКСПО 2020", Библиотека Мухаммеда бин Рашида в ОАЭ, Дубай Арена, музей "Etihad".

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