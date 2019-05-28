 "Укртрансгаз" подписал договоры на покупку технологического газа на 3,3 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro, 154 млн кубометров будет приобретено у ООО "ЭРУ Трейдинг", стоимость контракта – 1 млрд 86,6 млн грн. Еще два лота по 80 млн кубометров оператор магистральных газопроводов приобрел у ООО "Акспо Украина", предложившего их поставить по 546,4 млн грн и 576 млн грн.

ООО "Пивничгазресурс" и ООО "ДТЭК Трейдинг" поставят "Укртрансгазу" по 40 млн кубометров газа - на 278,4 млн грн и 260,8 млн грн соответственно. ООО "Евроэнерготрейд" поставит два лота по 40 млн кубометров стоимостью 269,7 млн грн и 273,3 млн тыс. грн.

Таим образом, по расчетам агентства "Инетрфакс-Украина", средняя цена закупки 1 тыс. кубометров составила 6942 грн (с НДС). В частности, у "Акспо Украина" – 7200 грн по лоту стоимостью 576 млн грн, у "ЭРУ Трейдинг" – 7056 грн.

Период поставки по всем договорам – с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram