[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.16 29.13
 Энергетика
  266  0
Все про:Газ (3498) договор (82) покупка (728) Укртрансгаз (568)

 "Укртрансгаз" подписал договоры на покупку технологического газа на 3,3 миллиарда

АО "Укртрансгаз" 27 мая по итогам тендеров заключило договора на поставку 474 млн куб. м природного газа для производственно-технологических (ПТН) и других нужд общей стоимостью 3,29 млрд грн (с НДС).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro, 154 млн кубометров будет приобретено у ООО "ЭРУ Трейдинг", стоимость контракта – 1 млрд 86,6 млн грн. Еще два лота по 80 млн кубометров оператор магистральных газопроводов приобрел у ООО "Акспо Украина", предложившего их поставить по 546,4 млн грн и 576 млн грн.

ООО "Пивничгазресурс" и ООО "ДТЭК Трейдинг" поставят "Укртрансгазу" по 40 млн кубометров газа - на 278,4 млн грн и 260,8 млн грн соответственно. ООО "Евроэнерготрейд" поставит два лота по 40 млн кубометров стоимостью 269,7 млн грн и 273,3 млн тыс. грн.

Таим образом, по расчетам агентства "Инетрфакс-Украина", средняя цена закупки 1 тыс. кубометров составила 6942 грн (с НДС). В частности, у "Акспо Украина" – 7200 грн по лоту стоимостью 576 млн грн, у "ЭРУ Трейдинг" – 7056 грн.

Период поставки по всем договорам – с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129279
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Укртрансгаз" подписал договоры на покупку технологического газа на 3,3 миллиарда
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море ВР выборы Зеленский Луценко моряки Одесса Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх