 Минрегион установил норматив количества мест в школах и детсадах при строительстве жилья

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"С 1 сентября 2018 года действует СНИП "Планировка и застройка территорий", согласно нормам которых были рассчитаны показатели обеспечения местами в школах и детских садах. Это средние расчетные показатели: на 1000 жителей не менее 135 мест в школах и не менее 38 мест – в детских садах. Радиус пешеходной доступности до школы должен быть до 750 метров, до детсада – 300 метров", – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Сегодня существует диспропорция между темпами строительства жилья и социальной инфраструктуры, в частности школ и детских садов, почти во всех регионах Украины, более всего – в крупных городах, областных центрах.

Среди проблем обеспечения жилых массивов образовательными учреждениями в Минрегионе называют отсутствие актуальной градостроительной документации и контроля соответствия детальных планов территорий генплана населенных пунктов. А также отсутствие свободных участков для строительства школ и садиков при точечной застройке в центральных частях городов и в условиях существующих жилых массивов – норма размера земельного участка для городской школы составляет не менее 1,4 га.

Одной из важных причин Парцхаладзе также назвал то, что градостроительные условия и ограничения часто выдаются с нарушениями – это злоупотребление должностных лиц органов местного самоуправления – главных архитекторов городов.

"Градостроительные условия и ограничения они выдают по устаревшим градостроительным ГСН. Тогда как новая ГСН "Планировка и застройка территорий" действует уже с сентября прошлого года", – сказал Парцхаладзе.

Министерство разработало план мероприятий для решения этих проблем. В частности, согласно действующим СНИП "Планировка и застройка территорий", рассчитаны показатели обеспечения мест в школах и детсадах и радиусы пешеходной доступности до этих заведений.

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