 Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины, – Минэкономразвития

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по итогам обсуждения консенсус-прогноза, передает БизнесЦензор.

Согласно обновленному консенсус-прогнозу, рост ВВП Украины в 2020-2022 годах составит 3%, 3,5% и 4% соответственно. В декабрьском прогнозе рост украинской экономики в 2020 году ожидался на уровне 3,1%, а в 2021 – 3,9%.

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу эксперты также ожидают роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% – в 2020 году, 6,8% – в 2021 году и 6 % – в 2022 году.

В декабрьском прогнозе эксперты ожидали более умеренного роста инфляции: 8% – в 2019 году, 6,9% – в 2020 году и 6% – в 2021 году.

По оценке экспертов, в период 2019-2022 годов наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики будут: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ; усиление фактора трудовой миграции.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие: усиление гибридных угроз национальной безопасности, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

"Консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7% и он близок к 3%, на основе которых были рассчитаны показатели государственного бюджета. Так же и инфляция, которая оценена на уровне 7,6%, практически совпадает с 7,4% заложенных в бюджет. Примерно такую ​​же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 2020 года", – отметил первый вице-премьер Степан Кубив.

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"Консенсус-прогноз" – это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

В дискуссии принимали участие представители Минэкономразвития, Минфина, НБУ, Госстата, Представительства МВФ в Украине, Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, ГННУ "Академия финансового управления", ГУ "Институт экономики и прогнозирования" НАН Украины, Института эволюционной экономики, Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, а также ряда других ведомств и организаций.

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