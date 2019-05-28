 Зубко предложил создать платформу для ОСББ на основе системы Prozorro

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил на встрече с Ассоциацией председателей ОСМД, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, сегодня в Украине из 160 тыс. многоэтажных домов почти 100 тыс. нуждаются в масштабной модернизации, в чем должен помочь новосозданный Фонд энергоэффективности.

Зубко отметил, что в отличие от программы "теплых кредитов", Фонд предлагает для ОСМД более комплексный подход и может финансировать проведение энергоаудита, закупку строительных материалов, проектные и энергосервисные работы при условии проверки проектов.

"Фонд не будет навязывать и предлагать ОСМД компании для внедрения энергоэффективных мероприятий. В Украине открытый рынок энергоаудиторов, энергосервисных компаний и проектных организаций, и именно ОСМД будет выбирать компанию с лучшими условиями, которая будет нести полную ответственность за качество выполненной работы", – рассказал Зубко.

Однако, по словам вице-премьера, появляется много компаний, которые не выполняют оплаченные работы после получения аванса. Поэтому необходимо создание платформы, на которую ОСМД смогут зайти и заполнить форму, указав технические характеристики дома. А уже потом получить предложения по энергоаудиту, энергосервису и от проектантов со всей Украины.

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Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, созданное с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрение acquis communautaire ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества, обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрения комплексных технических решений.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.

Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

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