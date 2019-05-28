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Все про:НКРС (88) Huawei (46)

 Нацкомиссия регулирования связи разрешила использовать еще 8 базовых станций Huawei

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулироване в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила использовать в Украине еще восемь базовых станций (БС) системы мобильной связи разных модификаций производства ранее попавшей под санкции США китайской компании Huawei.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

НКРСИ внесла в реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования, восемь БС системы подвижной (мобильной) связи разных модификаций торговой марки Huawei производства "Хуавей Технолоджиз" (Китай).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в 14 мая подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в указе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация США запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайскую телекоммуникационную компанию Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

США, указав на угрозу национальной безопасности, также приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов, а сервисы Google и Android продолжат работать на имеющихся устройствах компании Huawei.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов (использует в них операционную систему Android от Google), а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129262
 
 
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