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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 ДТЭК уволил правление компании "Киевоблэнерго"

ЧАО "Киевоблэнерго" уведомило о приобретении "ДТЭК" контроля над компанией, получив соответствующую информацию от государственного учреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" (АРИФУ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским.

Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных "ДТЭК" электросетевых компаниях оно отсутствует, а оперативным управлением занимается генеральный директор.

В настоящее время в операционный холдинг "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В конце апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", а в середине мая "ДТЭК" объявил о закрытии сделки по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у VS Energy.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129250
 
 
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