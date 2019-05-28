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 "Приватбанк" обжаловал решения суда о незаконности национализации

Государственный "Приватбанк" обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации банка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"27 мая 2019 АО КБ "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства", - сообщает банк.

Также 24 мая банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - сообщает банк.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля в спорах с Игорем Коломойским.  

Ранее Кабинет министров также обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации "Приватбанка".

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В тот же день Окружной административный суд города Киева по иску компании Коломойского отменил решение Национального банка от 13 декабря 2016 года №105, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.

Кроме того, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129236
 
 
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Я чет не понимаю почему Приватбанк судится о том, что его правильно или неправильно национализировали... Я понимаю НБУ может судиться или минюст, минфин... Но Приватбанк???
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БизнесЦензорНовостиФинансы"Приватбанк" обжаловал решения суда о незаконности национализации
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