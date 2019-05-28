 Украина будет добиваться признания международного статуса Керченского пролива

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутренней пролива", - отметила Зеркаль .

Для Украины важно обеспечить представление своих интересов в международном арбитраже на фоне того, как РФ пытается единолично контролировать судоходство в Керченском проливе, добавила Зеркаль.

В МИД РФ ранее утверждали, что Керченский пролив никогда не была международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Также 27 мая в МИД Украины сообщили, что направили к российским коллегам ноту с вопросом, когда и где РФ вернет украинских моряков и корабли, захваченных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В тот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не изменит свою позицию по освобождению украинских военных моряков, и их судьбу решит суд.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и позволить им вернуться в Украину, а также вернуть три захваченных корабля.