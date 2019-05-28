 Dragon Capital подтвердил продажу "Чумак" компании Delta Wilmar

Об этом со ссылкой на пресс-службу Dragon Capital сообщает БизнесЦензор.

Покупателем выступает компания Delta Wilmar, украинский филиал Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии.

"Чумак" производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия.

Компания основана в 1996 году шведскими бизнесменами в Каховке (Херсонская область) и сегодня является одним из крупнейших переработчиков томатов в СНГ с годовой мощностью переработки до 100 000 тонн. Бренд "Чумак" постоянно входит в рейтинг ведущих и самых дорогих в Украине.

Wilmar International Limited основана в 1991 году со штаб-квартирой в Сингапуре и сегодня является ведущей азиатской агропромышленной группой. Wilmar является одной из крупнейших по рыночной капитализации компаний среди торгуемых на сингапурской фондовой бирже.

Деятельность компании включает производство пальмового масла, переработку масличных культур, рафинацию пищевых масел, рафинацию сахара, производство потребительских товаров, специальных жиров, олеохимикатив, биодизеля и удобрений, а также муко- и рисомольное производство.

Группа имеет более 500 заводов и широкую дистрибьюторскую сеть, охватывающую Китай, Индию, Индонезию и около 50 других стран и регионов. В компаниях группы работают около 90 000 человек разных национальностей. В Украине группа работает с 2004 года из Delta Wilmar, которое является совместным предприятием Wilmar International Ltd и Delta Exports Pte Ltd, Сингапур.

Как сообщал БизнесЦензор, компания "Дельта Вилмар" сообщила, что покупает у Dragon Capital производителя продуктов питания "Чумак".