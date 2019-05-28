 Поступления в ликвидируемые банки за апрель превысили 950 миллионов, – Фонд гарантирования. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов сообщает БизнесЦензор.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля лидировали: АО "ВТБ Банк" – 372,3 млн грн; АО "Дельта Банк" – 186,6 млн грн; ПАО "Банк "Киевская Русь" – 90,5 млн грн; ПАО "Авант Банк" – 41,5 млн грн; ПАО "Банк "Финансы и Кредит" – 28,1 млн грн; ПАО "КБ" Надра" – 18,8 млн грн; ПАО "Брокбизнесбанк" – 15,7 млн грн; ПАО "Банк "Контракт" – 14,2 млн грн; АО "Родовид Банк" – 12,5 млн грн; ПАО "Банк "Форум" – 11,8 млн грн.

В общей сумме поступлений по итогам апреля 90,1 млн грн - средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

Всего за январь-апрель 2019 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило 3,297 млрд грн, в т.ч. от реализации активов – 2,931 млрд грн, погашение кредитов – 305,7 млн грн, погашение ценных бумаг – 15,2 млн грн, аренды имущества - 45 млн грн.