 Беларусь установила тарифы на реверсную прокачку грязной нефти в РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В соответствии с документом, прокачка по маршруту "Мозырь" (Беларусь) - Унеча (Высокое) (Россия) составляет 70,44 российских рубля за 1 тонну нетто (без НДС), нефтеперекачивающая станция "Кобрин" (граница Белоруссии и Польши) - Унеча (Высокое) - 330,53 росс. рубля, Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель - 191,2 росс. рубля.

Документ вступил в силу 28 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года. Срок действия данных тарифов - до 1 октября 2019 года, отмечается в документе.

24 мая Беларусь начала возвращать России загрязненную нефть по одной из ниток нефтепровода "Дружба". По состоянию на утро 27 мая было транспортировано 80 тысяч тонн некондиционной нефти. Всего в резервуары станции "Мозырь" было откачано 130 тысяч тонн загрязненной хлоридами нефти.