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 Цены на нефть превысили $70 за баррель

Нефть Brent слабо дорожает во вторник после подъема цены на 3,5% за предыдущие две сессии, стоимость WTI уверенно растет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,61 (1,04%) - до $59,24 за баррель. Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не было из-за праздника (День памяти). По итогам торгов в пятницу контракт подорожал на $0,72 (1,24%) - до $58,63 за баррель.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть.

В то же время Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности Хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129200
 
 
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