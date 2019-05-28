 Китай перестал закупать иранскую нефть из-за санкций США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

Временные исключения были введены для семи государств и Тайваня, в том числе для Китая, Индии, Турции, Южной Кореи и Японии, которые продолжали закупать иранскую нефть вплоть до апреля текущего года. Греция, Италия и Тайвань не смогли воспользоваться этой отсрочкой по вопросам, связанным со страховкой.

В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что срок действия исключений истекает 2 мая 2019 года, с того времени закупки указанными странами были прекращены.

"Они действительно соблюдают санкции", - сказал изданию член экономической комиссии иранского парламента Рахим Заре.

До этого, по словам парламентария, они ежедневно закупали у Ирана 1,6 млрд баррелей нефти.

Вместе с тем, иранские предприниматели не теряют надежды на возобновление поставок нефти в Китай. Один из частных поставщиков сообщил The Wall Street Journal, что ведет переговоры на эту тему с мелкими китайскими НПЗ, однако решение может быть принято только с согласия правительств Ирана и Китая.

МИД КНР подверг критике введение Вашингтоном односторонних санкций против Ирана и третьих стран, и подтвердил, что энергетическое сотрудничество с Ираном осуществляется на законной основе в соответствии с международными законами.