 Скандальный замглавы Службы внешней разведки Семочко решил вернуть должность через суд

По данным портала Судебная власть Украины, соответствующий иск Семочко подал 23 мая в Кассационный административный суд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Слово і Діло.

Для рассмотрения иска Семочко определена коллегия судей в составе: судья-докладчик Ирина Васильева (председательствующая), Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко в апреле 2019 года. Причины увольнения тогда не назывались.

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам.

Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.

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