 Власти Индии планируют сделать электрическим весь двухколесный и трехколесный транспорт

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

На данный момент в Индии проживает более 1,3 млрд человек, при этом только за последний год там продали более 21 млн мотоциклов, мопедов и скутеров (для сравнения - за тот же период продажи легковых автомобилей составили всего 3,3 млн штук). В стране продаются и электрические скутеры, однако их количество на фоне бензиновых моделей очень мало - всего 126 тыс. в прошлом году и 54,8 тыс. - в позапрошлом году.

Если инициатива будет реализована, то в Индии ожидают, что доля электрических "двухколесников" в структуре продаж вырастет с 1% до 15% уже в ближайшие пять лет. Власти собираются предлагать льготы и скидки для производителей и покупателей электрических мотоциклов и в то же время облагать большими ставками налогов производителей и владельцев ДВС-моделей.

В данный момент ряд японских мотопроизводителей, включая таких известных, как Yamaha и Suzuki, рассматривают возможность запустить в Индии локальную линейку электрических мотоциклов. В то же время компании Hero Electric, Ather Energy, Twenty Two Motors и Okinawa уже продают в этой стране свои электромотоциклы.

Ранее в Индии пообещали к 2030 году полностью отказаться от продажи автомобилей с ДВС и перейти на электромобили из-за проблем с загрязнением воздуха.

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