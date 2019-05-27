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 Прибыль банковской системы с начала года превысила 18 миллиардов, – НБУ

В январе-апреле 2019 года платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Так, доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% – до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд грн.

В Нацбанке отмечают три фактора роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 20% – до 13,7 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным НБУ, чистая прибыль украинских банков, без учета неплатежеспособных, в январе-марте 2019 года составила 13,17 млрд грн, что на 51,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достиг исторического максимума – 21,7 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129155
 
 
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