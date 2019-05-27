 Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной Model 3

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Как заявляет один из покупателей Standard Range Model 3, его новый автомобиль имеет некоторые программно заблокированные функции. В частности, максимальный запас хода электромобиля составляет 220 миль (около 354 км), в нём не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары и ограничена работа системы подогрева сидений. Пока неясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации Standard Range, которые поставлялись с доступными функциями Plus.

Отмечается, что, когда на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений, это может стимулировать владельцев обращаться на несертифицированные сервисы для нелегальной разблокировки функций. Или же при лишении некоторых функций, владельцы Model 3 могут с большей вероятность приобрести пакет Plus за дополнительную стоимость.

Кроме того, подход Tesla, когда часть функций изначально доступна, а затем программно блокируется (хотя возможна и обратная ситуация), является уникальной для отрасли. Большинство автопроизводителей не могут изменять функции автомобиля в части урезания возможностей после того, как транспортное средство покидает завод.

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