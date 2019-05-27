[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.15 29.15
 Транспорт
  251  0
Все про:авто (1929) Tesla (193) электромобиль (350)

 Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной Model 3

Компания Tesla начала блокировать некоторые функции в самой доступной модификации электромобиля Model 3. Ранее при покупке версии Standard Range Model 3 фактически предлагался автомобиль, в плане функциональных возможностей соответствующий модификации Standard Range Plus.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Как заявляет один из покупателей Standard Range Model 3, его новый автомобиль имеет некоторые программно заблокированные функции. В частности, максимальный запас хода электромобиля составляет 220 миль (около 354 км), в нём не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары и ограничена работа системы подогрева сидений. Пока неясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации Standard Range, которые поставлялись с доступными функциями Plus.

Отмечается, что, когда на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений, это может стимулировать владельцев обращаться на несертифицированные сервисы для нелегальной разблокировки функций. Или же при лишении некоторых функций, владельцы Model 3 могут с большей вероятность приобрести пакет Plus за дополнительную стоимость.

Кроме того, подход Tesla, когда часть функций изначально доступна, а затем программно блокируется (хотя возможна и обратная ситуация), является уникальной для отрасли. Большинство автопроизводителей не могут изменять функции автомобиля в части урезания возможностей после того, как транспортное средство покидает завод.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129153
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортTesla заблокировала некоторые функции в самой доступной Model 3
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы дефолт Зеленский Кабмин Коломойский Одесса Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх