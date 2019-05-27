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 Clearstream открыл доступ иностранным инвесторам к украинским ОВГЗ

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая открыл доступ украинским государственным ценным бумагам.

Рыночный профиль Украины появился в понедельник на портале Clearstream, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

"С сегодняшнего дня иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за ними через систему международного депозитария Clearstream", – отмечается в сообщении.

Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года.

"Сегодня прямой "линк" заработал на практике. Подключение Украины к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственных ценных бумаг, а также уменьшает для них операционные расходы на расчеты", – напомнили в НБУ.

В Нацбанке ожидают, что прямой "линк" с международным депозитарием будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что позволит правительству расширить источники долгосрочного финансирования, снизит стоимость заимствований, снизит потребность государства во внешнем финансировании и уменьшит валютные риски.

Как сообщалось, на минувшей неделе Clearstream анонсировал запуск присоединения для украинского рынка к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.

Напомним, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк Украины (НБУ) подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии Национального банка 13 марта.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129150
 
 
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