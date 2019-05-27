 Россия сокращает добычу нефти из-за проблем с трубопроводом "Дружба", – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Так, по данным двух источников, добыча нефтяного сырья в РФ в период с 1 по 26 мая упала до 11,13 млн баррелей в сутки с 11,24 млн баррелей в сутки в среднем за апрель.

При этом экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в рассматриваемый период снизился на 6% к среднему уровню апреля.

По словам источников в торговых кругах, снижение добычи вызвано ограничениями на экспорт сырья в условиях частичной приостановки прокачки Urals по трубопроводу "Дружба".

РФ планирует поставить чистую нефть на белорусско-польскую границу к 10 июня, что позволит возобновить экспорт Urals в Польшу и Германию, который был остановлен в конце апреля из-за заражения российской нефти органическими хлоридами.

На прошлой неделе Москва и Минск договорились, что Россия вернет реверсом 1 млн тонн загрязненной нефти с территории Беларуси. Реализация этих мероприятий позволит разблокировать экспорт Urals по северной ветке "Дружбы".

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Как сообщалось, Беларусь с 24 мая начала откачку со своей территории загрязненной нефти и уже вернула в Россию 80 тыс. тонн.

В то же время поставки Urals по южной ветке "Дружбы", в Венгрию, Словакию и Чехию, постепенно восстанавливаются.

Так, прокачка нефти в Чехию по "Дружбе" возобновилась в понедельник. На прошлой неделе Словацкий Transpetrol сообщал о возобновлении прокачки чистой нефти по "Дружбе".

Напомним, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

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