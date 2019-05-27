 Капитальные инвестиции в первом квартале выросли на 18%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2018 году выросли на 16,4%, по итогам девяти месяцев – на 19,9%, первого полугодия минувшего года – на 26,5%.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2019 года было освоено 108,3 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС), что на 17,8% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2018 года.

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее зафиксировано в Херсонской (в 2,3 раза), Волынской (на 66,9%), Киевской (54,7%), Днепропетровской (42,8%), Полтавской (32,7%), Тернопольской (21%), Николаевской (28,7%), Винницкой (27,8%), Черновицкой (23,1%), Луганской (17,3%) областях и Киеве (17,2%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период наиболее уменьшились в Ривненской (на 29,1%), Житомирской (24,7%), Черниговской (20,7%), Хмельницкой (20,2%) и Ивано-Франковской (17,4%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксировано на предприятиях временного размещения и организации питания – более чем в 2,5 раза, в сфере искусства, спорта и развлечений – более чем в 2,4 раза, профессиональной, научной и технической деятельности – на 88,7%, госуправлении и обороне – на 86,7%, в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 40,7%, здравоохранении и социальной помощи – на 35,9%, в промышленности – на 32%, образовании – на 24,6%, на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 20,8%, оптовой и розничной торговле – на 18,9%.

При этом зафиксировано падение капинвестиций за отчетный период в информационной и телекоммуникационной сфере – на 42,3%, предоставлении других видов услуг – на 28,5%, финансовой и страховой деятельности – на 24,6%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,1% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 34,8% и инженерные сооружения – 18,6%.

На капитальный ремонт активов направлено 5,6 млрд грн капитальных инвестиций (5,2% общего объема).

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