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 Украину посетят два директора ЕС для обсуждения реформ

Двое высокопоставленных чиновников ЕС - генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего воздействия Томас Майр-Гартинг - посетят Украину 27-28 мая 2019 года.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель этого визита - обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов, а также процесс реформ в Украине", - сказано в сообщении.

Во время визита в Украину Даниэльссон и Майр-Гартинг намерены встретиться с главой Администрации президента Андреем Богданом и его представителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой, а также с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новосозданных политических партий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129143
 
 
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"Украину посетят два директора ЕС для обсуждения реформ" - Порошенко сделал 144 реформы, а Зеленский моложе, энергичнее и сделает 288 реформ, не меньше. Короче, конец нам будет после всех этих реформ.
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