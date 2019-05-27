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 Кабмин утвердил соглашения о развитии туризма с Боснией и Герцеговиной и Сербией

Кабинет министров утвердил межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Боснией и Герцеговиной и Сербией.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие постановления Кабина №421 и №417 от 22 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно комментарию к документам, реализация соглашений "будет способствовать формированию правовой основы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма, поощрению двусторонних туристических обменов, обмена статистической и другой информацией в сфере туризма, развитии туристической инфраструктуры, осуществлению инвестиций в туристическую отрасль".

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в сфере туризма было подписано 6 июня 2013 года в Белграде.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом министров Боснии и Герцеговины было подписано 14 марта 2019 года в Киеве.

Соглашения вступят в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129142
 
 
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