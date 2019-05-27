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 Корпоративные отношения
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Все про:Турбоатом (74) дивиденды (203)

 "Турбоатом" направит на выплату дивидендов 382 миллиона

АО "Турбоатом" (Харьков), более 75% акций которого принадлежит государству, выплатит дивиденды акционерам за 2018 год в размере 382,137 млн грн (50% полученной чистой прибыли) в период с 14 июня по 17 октября 2019 года.

Такое решение принял наблюдательный совет компании 24 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, правительство Украины в конце апреля 2019 года установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей на уровне 50%. Исключения по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли сделаны для "Ощадбанка", "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По состоянию на третий квартал 2018 года государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129134
 
 
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