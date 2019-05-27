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 Авиакомпания Ryanair запустила украинскую версию сайта

Ирландский лоукостер Ryanair открыл полноценную украиноязычную версию официального сайта.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно", – отметил министр.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129130
 
 
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