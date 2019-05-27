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 МАУ возобновит прямые рейсы из Одессы в Вильнюс с 15 июня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 июня текущего года запускает прямые рейсы из Одессы в Вильнюс (Литва).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Длительность полета будет составлять 1 час 50 минут.

Стоимость одного билета эконом-класса из Одессы в Вильнюс стартует от 1530 грн, обратно – от 58 евро (примерно 1720 грн по нынешнему курсу).

В целом, как сообщают в МАУ, количество прямых еженедельных регулярных рейсов между Украиной и Литвой вырастет с 14 до 17 по сравнению с 2018 годом.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ – 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129121
 
 
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