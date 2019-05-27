 "Укргаздобыча" подписала договор с дочерней компанией американской Halliburton на 2,6 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"В рамках выполнения меморандума "Халлибартон" и "Укргаздобыча" спланируют внедрить на украинских газовых месторождениях передовые мировые технологии в сфере бурения, капитального ремонта скважин, цементирования, гидроразрыва пластов, интенсификации добычи и 3D моделирования", – сказано в сообщении.

Кроме этого, "Халлибартон" поставит высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение для увеличения добычи газа на месторождениях "Укргаздобычи".

При этом в рамках сотрудничества "Укргаздобыча" и "Халлибартон" начинают новое направление – предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах.

По прогнозам украинской компании, такие работы позволят расконсервировать скважины и получить дополнительно более 2 млрд куб. м газа в течение 10 лет. Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, "Укргаздобыча" сотрудничает с "Халлибартон" более 1,5 лет. В частности, в ноябре 2017 года компании заключили договор на приобретение программных продуктов Halliburton-Landmark, а в марте 2018 года – мультисервисный договор на закупку, в частности, услуг по аренде бурового оборудования, долотного и инженерного сервисов.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны.

Как сообщалось, в 2018 году компания увеличила добычу газа на 1,2% (176,2 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 15,42 млрд куб. м. Доля компании в общем объеме добычи газа в Украине по итогам 2018 года составила 73,8%,

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли.

Штаб-квартира представленной примерно в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (Техас, США). Число сотрудников составляет около 50 тысяч человек.

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