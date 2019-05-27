 Кабмин утвердил переход на европейскую систему учета ДТП

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабина №424от 22 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Министерству здравоохранения поручено в трехмесячный срок организовать и обеспечить ведение учета в соответствии с новыми правилами.

Как уточнили в пресс-службе МВД, постановлением предусмотрено введение обновленного учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочит процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.

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В министерстве ожидают, что создание нового учета позволит получать объективные и полные данные об обстоятельствах ДТП, усовершенствовать выявление и анализ причин возникновения ДТП, разработку и принятие мер по уменьшению количества таких происшествий и их тяжести.

Также новый порядок призвано упорядочить процедуру взаимодействия между субъектами (Нацполицией, "Укравтодором" и Минздравом), которые владеют информацией о ДТП.

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