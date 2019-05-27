 Кабмин одобрил госгарантии на 500 миллионов для закупки пожарного самолета для ГосЧС

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабина №430 от 22 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом утверждена Программа повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой.

Указанная программа предусматривает закупку современного специального пожарного самолета, который планируют привлекать к работам по поиску и спасению, тушению пожаров, а также противодействию лесным пожарам.

Для закупки самолета в 2019 году планируется привлечь кредит под государственные гарантии на сумму до 500 млн грн. Погашение кредита планируется до онца 2023 года.

Как писали Наші гроші, в пояснительной записке к документу МВД указало, что на сегодня авиационное подразделение ГосЧС укомплектовано четырьмя пожарными самолетами Ан-32П, но авиапарк нужно расширить.

Как сообщалось, в начале года министр внутренних дел Арсен Авакова анонсировал, что для нужд Нацгвардии и ГосЧС в течение пяти лет будет закуплено 13 самолетов отечественного производства. Общая сумма закупки составит $450 млн (около 12 млрд грн), часть самолетов будет закуплено в лизинг.

После этого СМИ сообщили, для ГосЧС готовятся передать АН-32П 1992 года выпуска, который ранее использовался в Кропивницкой летной академия Национального авиационного университета для обучения экипажей иностранных государств. Этот самолет принадлежит филиалу ГП "Антонов" - заводу "Авиант".

Напомним, в августе 2018 года ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны в июле 2018 года.

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