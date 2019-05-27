 Кабмин утвердил финплан "Укрхимтрансаммиака" на 2019 год

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабина №346-р от 22 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

"Финансовый план предусматривает получение доходов в размере 1,58 млрд грн. Чистый финансовый результат составит 48,3 млн грн. Платежи в пользу государства запланированы в сумме 1,36 млрд грн, расходы на капитальные инвестиции – 128,2 млн грн", – сказано в комментарии к документу.

Как сообщалось, чистая прибыль госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" за 2018 год составила более 160 млн грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил почти 1,5 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2017 году.

При этом финпланом на 2018 год было предусмотрено, что чистая прибыль госпредприятия в 2018 году составит 41,9 млн грн.

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