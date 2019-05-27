 Чехия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу "Дружба"

Об этом сообщил представитель чешского трубопроводного оператора MERO, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По сообщению MERO, качество нефти, поступающей на территорию Чехии на данный момент, является приемлемым.

Поставки российской нефти по нефтепроводу были временно приостановлены в апреле из-за загрязнения сырья.

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Как сообщалось, нефтеперерабатывающий завод MOL Slovnaft в Братиславе начал получать чистую нефть по нефтепроводу "Дружба" 23 мая.

Ранее "Транснефть" сообщила, что планирует начать прокачку чистой российской нефти в Польшу 9-10 июня.

Напомним, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

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