 Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов" (обновлено)

Об этом говорится в материалах судебной картотеки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и ООО "ОАК-Антонов" - совместное предприятие ОАК и "Антонова".

Комментируя обращение в суд, в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что украинская сторона длительное время не принимает участия в деятельности созданного около 10 лет назад совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов", передает РБК.

"СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд", – отметили в российской корпорации.

Как подтвердил источник агентства в российской авиационной отрасли, несколько лет у компании "ОАК-Антонов" нет серьезных проектов.

"Проблема в том, что СП 50 на 50, но после Крыма украинская сторона вообще никак не проявляет себя, несмотря на многочисленные обращения с нашей стороны – в том числе для того, чтобы ликвидировать компанию совместно. Поэтому пришлось обращаться в суд, чтобы вывести украинцев как сторону и ликвидировать предприятие самостоятельно", – пояснил источник.

Отвечая на вопрос, на какую сумму подан иск, источник пояснил, что "вопрос не в деньгах".

"Там какие-то пара тысяч рублей, но это чисто госпошлина. В требованиях денег нет", – добавил собеседник.

ОАК – российский авиастроительный комплекс, который объединяет в своей структуре 24 компании авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. В частности, он является владельцем прав на самолеты "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бе".

Концерн "Антонов" производит самолеты серии "Ан". Самые известные — Ан-2, более известный как "кукурузник", Ан-124 ("Руслан"), а также Ан-225 ("Мрия").

В феврале представитель ОАК сообщал, что "ОАК-Антонов" будет ликвидировано, поскольку "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности", само СП "не ведет переговоров".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов. В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП. Годом позже предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в "Укроборонпром", сам ГАК был ликвидирован.

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